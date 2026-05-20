Recruiting Day a Forlì | il 26 maggio spazio al lavoro nel terzo settore

Il 26 maggio si terrà a Forlì un evento dedicato al mondo del lavoro nel terzo settore, organizzato dall’università di Bologna. L’obiettivo dell’appuntamento è mettere a disposizione dei partecipanti informazioni e opportunità relative a questa nicchia lavorativa. La giornata prevede momenti di incontro tra aziende e candidati, con l’intento di facilitare il contatto tra domanda e offerta nel settore. L’evento si svolgerà in un’unica giornata e sarà aperto a tutti coloro interessati a conoscere le possibilità di inserimento nel settore.

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