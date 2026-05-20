Recruiting Day a Forlì | il 26 maggio spazio al lavoro nel terzo settore

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 maggio si terrà a Forlì un evento dedicato al mondo del lavoro nel terzo settore, organizzato dall’università di Bologna. L’obiettivo dell’appuntamento è mettere a disposizione dei partecipanti informazioni e opportunità relative a questa nicchia lavorativa. La giornata prevede momenti di incontro tra aziende e candidati, con l’intento di facilitare il contatto tra domanda e offerta nel settore. L’evento si svolgerà in un’unica giornata e sarà aperto a tutti coloro interessati a conoscere le possibilità di inserimento nel settore.

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Trovare lavoro nel terzo settore sarà più semplice grazie a un appuntamento dedicato organizzato dall'università di Bologna. Il 26 maggio il Teaching Hub di Forlì, in viale Corridoni 20, ospiterà il Recruiting Day "Lavorare nel terzo settore", rivolto a studenti degli ultimi anni di corso e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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