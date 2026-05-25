Questa mattina è stata rimossa la betoniera rimasta bloccata per giorni in Contrada Cancelleria, causando disagi alla viabilità. La strada è stata liberata e riaperta al traffico. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni di rimozione. La betoniera era rimasta in posizione da diversi giorni, impedendo il passaggio di veicoli. La circolazione sulla strada è tornata regolare senza ulteriori interruzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata liberata questa mattina la strada di Contrada Cancelleria dal mezzo pesante rimasto bloccato da giorni. La betoniera è stata rimossa grazie all’intervento degli operai di Cave Sannite con il supporto dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Una situazione denunciata da Anteprima24 con un servizio video che aveva riacceso i riflettori sui disagi vissuti da circa 200 residenti della contrada al confine tra Benevento, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi. Per mesi famiglie e lavoratori hanno dovuto fare i conti con lavori interminabili, strade dissestate e accessi difficoltosi, aggravati dalla presenza della betoniera che impediva il passaggio costringendo i residenti a lunghi percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contrada Cancelleria, rimossa la betoniera dopo giorni di disagi

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