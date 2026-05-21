Tra i cantieri aperti per lavori di fibra e elettricità, si registra un episodio che ha messo in allerta le autorità: una betoniera si trova in bilico su un burrone. Le operazioni di scavo e movimentazione dei materiali sono al centro delle indagini, con particolare attenzione alle procedure adottate dai tecnici. La presenza di mezzi pesanti ha provocato disagi alla viabilità locale, già compromessa dai lavori in corso. Le autorità stanno verificando le modalità di gestione delle attività sul sito.

? Domande chiave Come hanno fatto i tecnici a causare il pericolo per la betoniera?. Perché i lavori per fibra ed elettricità bloccano la viabilità locale?. Chi deve rispondere dei danni economici subiti dalle botteghe di Cancelleria?. Come faranno i residenti a superare gli scavi e i cumuli di terra?.? In Breve Via Capodimonte chiusa al traffico tra le 7:30 e le 16:00.. Cantieri simultanei per fibra ottica ed energia elettrica in via Cancelleria.. Riparazioni stradali insufficienti distrutte dalle piogge nella zona di Cancelleria.. Commercianti locali subiscono cali di affari per l'isolamento della contrada.. Una titolare di un’attività commerciale in contrada Cancelleria ha denunciato via e-mail a i gravi disagi causati dai cantieri tra la Provinciale Apice-Benevento, oggi via Capodimonte, e la stessa zona di Cancelleria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cancelleria, caos tra i cantieri: betoniera in bilico sul burrone

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