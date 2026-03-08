Disagi a Contrada Gran Potenza | dopo un anno ancora tutto fermo ma forse ci siamo per l’inizio dei lavori

A Contrada Gran Potenza, sulla collina che sovrasta la Statale Appia all’ingresso di Benevento, dopo un anno i lavori non sono ancora iniziati. La zona continua a presentare disagi e il cantiere rimane fermo, nonostante si parli di un possibile avvio imminente. La situazione rimane invariata, senza segnali di ripresa o interventi concreti.

A contrada Gran Potenza, sulla collina che sovrasta la Statale Appia all’ingresso di Benevento, nulla è cambiato. La strada che l’attraversa e che che la collega alla città è sempre assai martoriata e pericolosa. Ad un anno, quasi, da una raccolta di firme dei residenti che, segnalando alle Autorità comunali, di un intervento immediato e concreto che costituisse una risposta adeguata alla denuncia delle pesanti criticità quotidianamente affrontate per i loro spostamenti e la condizione quanto meno incresciosa dell’arteria stradale che consente loro di non restare isolati, non si vedono operai e macchine al lavoro per la risoluzione dei problemi denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

