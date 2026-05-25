Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. La risoluzione del contratto da 8 milioni di euro netti è stata ufficializzata. Si apre ora una fase di ricerca per il nuovo tecnico, con alcune ipotesi che circolano sul possibile sostituto. La decisione è arrivata dopo le recenti tensioni e risultati insoddisfacenti della squadra, portando a un cambio di guida tecnica. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali nomi in lizza per la panchina.

Clamoroso a Napoli, Antonio Conte lascia: è ufficiale. E si apre il super derby di mercato col Milan La notizia era nell'aria dopo la conferenza stampa congiunta tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore al termine del match vinto per 1-0 contro il Maradona grazie al gol di Rasmus Højlund. Ora, però, è arrivato il timbro dell'ufficialità: Antonio Conte non è più il tecnico del Napoli. Il club partenopeo ha annunciato la separazione attraverso una post pubblicato sui propri canali social ufficiali. Conte era legato alla società campana da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio pesante da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conte-Napoli è finita, ora è ufficiale. Spunta subito una pazza idea per la panchina del futuro

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L'ADDIO di CONTE UFFICIALE da ADANI dopo PISA-NAPOLI 0 3 a VIVA EL FUTBOL

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Temi più discussi: Conte ha deciso, col Napoli è finita. Ho dato tutto. Chi al suo posto: Sarri e Allegri, corsa a due; Conte-Napoli, è finita: torna alla Juventus? Le ultime news (anche su Spalletti); Antonio Conte saluta il Napoli, storia di un addio: oggi l'incontro con i calciatori; Conte conferma l'addio al Napoli: L'ho deciso un mese fa. Si è sparso tanto veleno attorno alla squadra.

Antonio #Conte al #Napoli: è finita. A Napoli ci sono troppi falliti che attaccano la squadra per qualche like in più. Un mese fa ho chiamato il presidente, non ho voluto sapere niente del progetto. Ho detto che ho percepito che il mio percorso qui sta per ter x.com

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

Brandi: Addio tra Conte e Napoli, doveva finire così?. Russo: C'è qualche dissapore che nessuno saNel corso della puntata del 24 maggio di Pressing - Nel cuore dello Sport, si sono affrontati tanti temi caldi come anche l'addio di Antonio Conte al Napoli. Il conduttore Alberto Brandi ha introdotto ... msn.com

Il Napoli saluta Antonio Conte: è ufficiale il suo addio al club di De LaurentiisNAPOLI - Grazie mister Conte. Così il Napoli ha salutato il suo allenatore il giorno dopo la vittoria sull'Udinese al Maradona nell'ultima giornata di campionato e ufficializzando di fatto la ... corrieredellosport.it