Napoli ora pazza idea scudetto | il calendario sorride agli azzurri e al Milan

Il Napoli ha un calendario favorevole nelle ultime giornate di campionato, mentre il Milan si trova in una posizione che potrebbe permettergli di approfittarne. Nel frattempo, l'Inter, attuale capolista, ha subito una battuta d’arresto nel derby di domenica sera. Questi fattori rendono possibile un finale di stagione ricco di sorprese e inaspettati sviluppi in classifica.

Sognare non costa nulla. E allora il passaggio a vuoto dell'Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. Se prima di Milan-Inter il discorso scudetto sembrava oramai archiviato, con il tricolore già destinato a essere cucito sulle maglie neroazzurre, adesso qualche fantasma di ribaltone ha iniziato a fare capolino. Premessa doverosa: il Milan, seconda forza del campionato, è ancora a 7 punti dalla capolista, mentre il Napoli dista addirittura 11 lunghezze dall'Inter, ma da qui alla fine può davvero succedere di tutto. Il calendario Il calendario, infatti, potrebbe...