Napoli futuro Conte? Spunta una nuova ipotesi | avete sentito?

A Napoli si continua a parlare del futuro della panchina, con il nome di Antonio Conte ancora al centro delle discussioni. Tuttavia, nelle ultime ore è circolata una nuova indiscrezione riguardante una possibile alternativa per la prossima stagione. La questione rimane aperta, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori osservano attentamente gli sviluppi. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere. Nonostante il presente sia ancora legato al lavoro di Antonio Conte, nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione che riguarda possibili scenari per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube, il nome di Vincenzo Italiano potrebbe diventare una pista concreta nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di separarsi a fine stagione. Al momento si tratta solo di una valutazione ipotetica, in quanto la priorità del club partenopeo resta il presente e la continuità del progetto tecnico. Tuttavia, qualora la situazione dovesse cambiare, il profilo dell’attuale allenatore del Bologna potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

