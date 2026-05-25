Conte lascia il Napoli e punge la Nazionale | Un top allenatore? Servono i fondi

Antonio Conte ha lasciato il Napoli dopo la partita vinta 1-0 contro l’Udinese. L’allenatore si è presentato in conferenza stampa insieme al presidente del club. Durante l’intervento, Conte ha affermato che per essere un top allenatore servono più fondi. La decisione di lasciare arriva subito dopo la partita e viene comunicata in modo ufficiale in sala stampa. Non sono stati annunciati dettagli sul suo futuro o sulle motivazioni precise della sua scelta.

Napoli, 25 maggio 2026 – Antonio Conte lascia il Napoli. L’annuncio arriva in sala stampa, accanto ad Aurelio De Laurentiis, al termine della vittoria per 1-0 contro l’Udinese. Un successo che consente agli azzurri di chiudere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter, ma che diventa soprattutto la serata dell’addio del tecnico salentino. Conte e De Laurentiis entrano insieme davanti ai microfoni. Il presidente parte da lontano, ricordando il momento più difficile della stagione, quello seguito alla partita contro il Bologna. “Quella sera capitò a Conte di avere un momento di forte delusione e probabilmente in quel momento l’allenatore, in una piazza che pretende troppo, forse ha pensato: non posso fare miracoli”, racconta De Laurentiis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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