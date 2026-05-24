Il tecnico ha annunciato l’addio al Napoli e ha dichiarato di essere disponibile a valutare una posizione con la Nazionale, affermando che se cercano un allenatore di alto livello devono considerare Guardiola. Ha spiegato che la decisione di lasciare il club partenopeo era già presa prima dell’intervista e ha parlato del suo futuro e delle possibilità di lavorare con la FIGC. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni nel mondo del calcio.

L’annuncio dell’addio e una frase che accende subito il dibattito: il tecnico parla del futuro, della Figc e spiega perché la sua decisione era già stata presa. Antonio Conte chiude la sua esperienza al Napoli e lo fa con parole che, inevitabilmente, spostano subito l’attenzione oltre l’ultima partita. L’addio era nell’aria da settimane, ma ora è arrivata la conferma pubblica: il tecnico lascerà il club al termine della stagione dopo aver comunicato la propria decisione con largo anticipo al presidente. E nel giorno dei saluti c’è una frase che ha acceso immediatamente il dibattito: il riferimento alla panchina della Nazionale e al nome di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Conte lascia il Napoli e apre alla Nazionale: ‘Se vogliono un top allenatore prendano Guardiola’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

. alza la voce: Due trofei in due anni. I fatti parlano titoli

Notizie e thread social correlati

Calcio Napoli, De Laurentiis apre alla Nazionale: “Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì”Durante un evento a Los Angeles, il presidente di una squadra di calcio ha parlato della possibilità di vedere un ex allenatore sulla panchina...

Conte lascia il Napoli: si chiude l’avventura dell’allenatore con gli azzurriL’allenatore ha ufficialmente lasciato la guida tecnica della squadra partenopea, segnando la fine del suo incarico con il club.

Temi più discussi: Conte via da Napoli: i motivi dell’addio e i dettagli sullo stipendio; Game over, Antonio Conte lascia il Napoli, l’annuncio al Maradona nell’ultima partita; Conte ha deciso, col Napoli è finita. Ho dato tutto. Chi al suo posto: Sarri e Allegri, corsa a due; Conte lascia il Napoli con un anno d’anticipo Cosa farà adesso? Le ipotesi Juve o Nazionale.

Conte lascia il Napoli: Qui troppi veleni, senza ambiente compatto non si compete con le big x.com

Antonio Conte lascia il Napoli, l'ultimo saluto al mister nel ritiro di PozzuoliIl penultimo atto dell'avventura di Antonio Conte a Napoli è andato in scena questo pomeriggio a Pozzuoli. Sede del ritiro degli azzurri, l'hotel Gli Dei ha salutato ... ilmattino.it

Udinese battuta, Conte lascia il Napoli al 2° posto con Scudetto, Supercoppa e i milioni della ChampionsL'addio dell'allenatore tra gli applausi dei tifosi. L'assist chirurgico di De Bruyne e il gol di Hojlund piegano i friulani nell'ultima al Maradona (1-0) ... fanpage.it

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit