Conoscere è ricordare Roberto Vecchioni e i versi poetici come scavo nella memoria | La poesia è quando qualcosa ti emoziona

Durante un’intervista a Radio 105, Roberto Vecchioni ha parlato di memoria e poesia, affermando che “conoscere è ricordare” e che la poesia suscita emozioni. Ha inoltre mostrato un libro descritto come “cosa stranissima nel 2026”.

Durante l’intervista a Radio 105, Roberto Vecchioni ha portato con sé un libro definito “cosa stranissima nel 2026”. Il volume, Scrivere il cielo – Poesie al contrario per Einaudi, ha una struttura rovesciata: la prima poesia che si legge è l’ultima scritta, mentre quella in fondo risale ai suoi dodici anni. “Come diceva Platone, conoscere è ricordare – ha spiegato all’emittente radiofonica – allora bisogna andare indietro e capire come sono arrivato qui”. Il recupero dei testi non è stato semplice. Molte poesie sono state ritrovate in “cassetti strani”, su fiammiferi, persino sulla carta igienica. “Molte le ho buttate via, molte non le ho trovate”, ha confessato l’artista. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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