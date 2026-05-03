La morte di Alex Zanardi ha commosso il Paese, coinvolgendo il mondo della musica oltre che quello dello sport. Tra i tributi più emozionanti torna la canzone “Ti insegnerò a volare”, scritta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicata alla straordinaria forza del campione paralimpico. In tutta Italia minuti di silenzio e messaggi di cordoglio. Il tributo di Roberto Vecchioni Di cosa parla "Ti insegnerò a volare" I tanti messaggi di cordoglio Il testo della canzone Il tributo di Roberto Vecchioni Un vuoto enorme nel mondo dello sport e non solo, quello lasciato da Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e simbolo del movimento paralimpico italiano è morto a 59 anni dopo una vita segnata da tragedie, rinascite e imprese che hanno emozionato milioni di persone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Zanardi, il significato della canzone di Roberto Vecchioni che commuove l'Italia: "Ti insegnerò a volare"

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