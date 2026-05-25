Durante il Congresso Fadoi, un rappresentante ha evidenziato che la diagnosi della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) è spesso tardiva e che mantenere un controllo stabile sulla malattia rimane una sfida significativa. È stato presentato un nuovo algoritmo progettato per ridurre le riacutizzazioni e migliorare la gestione a lungo termine dei pazienti. La criticità nella gestione della malattia riguarda anche difficoltà nel monitoraggio continuo e nella prevenzione delle riacutizzazioni.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - “La gestione della Bpco è ancora segnata da criticità importanti. La diagnosi è spesso tardiva e, a pesare, è anche la difficoltà di mantenere nel tempo un controllo stabile della malattia. La terapia inalatoria è il pilastro del trattamento. Tuttavia, nella real life l'aderenza resta bassa e questo incide direttamente sul rischio di riacutizzazioni”. Così Ombretta Para, co-management medico-chirurgico, Medicina interna, Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, intervenendo al Congresso Fadoi- Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, che si è appena concluso a Rimini, interveniente sul tema centrale della broncopneumopatia cronica ostruttiva, patologia che interessa milioni di persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Congresso Fadoi, Para (Careggi): "Nuovo algoritmo per ridurre riacutizzazioni Bpco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Risultati positivi per tozorakimab nella riduzione delle riacutizzazioni per la BpcoUn nuovo studio ha mostrato risultati positivi per il tozorakimab, un farmaco considerato di prima innovazione, nella diminuzione delle...

Spotify: il nuovo strumento per controllare l’algoritmoSpotify ha lanciato una funzione sperimentale chiamata Taste Profile, che permette agli utenti di controllare direttamente l’algoritmo che suggerisce...

Congresso Fadoi al via a Rimini. Focus su IA, cronicità e integrazione ospedale-territorioL’intervista di Doctor33 al neopresidente Andrea Montagnani: L’intelligenza artificiale può ridurre la burocrazia e restituire tempo alla cura ... doctor33.it

XXVI Congresso Fadoi. A Firenze dal 2 al 4 ottobreManfellotto: Pandemia ha stravolto nostra vita e professione. Ora ripartenza con occhio vigile. Il 2 ottobre il video della lectio magistralis di Anthony Fauci. Hanno curato nei loro reparti di ... quotidianosanita.it