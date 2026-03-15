Spotify | il nuovo strumento per controllare l’algoritmo

Spotify ha lanciato una funzione sperimentale chiamata Taste Profile, che permette agli utenti di controllare direttamente l’algoritmo che suggerisce musica. La novità offre la possibilità di personalizzare le raccomandazioni in modo più preciso, dando agli ascoltatori un maggior controllo sui brani e gli artisti proposti. La funzione si trova attualmente in fase di test e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Spotify sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri gusti musicali introducendo una nuova funzione sperimentale chiamata Taste Profile. Questa novità, attualmente in fase di test limitato per gli abbonati Premium in Nuova Zelanda, permette agli ascoltatori di visualizzare e modificare direttamente come l’algoritmo interpreta le loro abitudini d’ascolto. La piattaforma offre finalmente uno strumento concreto per all’intelligenza artificiale cosa ascoltare di più o meno, spostando parzialmente il controllo dai server al singolo utente. Il potere del profilo di gusto. L’innovazione risiede nella capacità di rendere trasparente il meccanismo di raccomandazione che spesso agisce come una scatola nera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotify: il nuovo strumento per controllare l’algoritmo Articoli correlati Threads permette di controllare algoritmo del feed e non si riesce a smettere di scorrerel’aggiornamento di Threads introduce una funzione di personalizzazione del feed guidata dall’intelligenza artificiale, chiamata Dear Algo. WhatsApp: il nuovo PIN genitore per controllare i contattiMeta ha lanciato una nuova modalità per WhatsApp destinata ai minori, introducendo account supervisionati dai genitori. iZotope Ozone 12 - The New Standard for Modern Mastering Una selezione di notizie su Spotify il nuovo strumento per... Temi più discussi: Guerra in Iran, il Pentagono e ChatGPT, un nuovo Rembrandt: 5 notizie spiegate ai bambini; Come utilizzare le nuove integrazioni dell’app ChatGPT, tra cui DoorDash, Spotify, Uber e altri; Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzo; Spotify | il tuo profilo musicale ora è sotto il tuo. Spotify rivoluziona la scoperta degli audiolibri con le nuove classificheSpotify introduce le Audiobook Charts, nuove classifiche per scoprire facilmente gli audiolibri più ascoltati e dare visibilità ad autori ed editori, disponibili per utenti Free e Premium negli USA e ... news.fidelityhouse.eu L’economia dello streaming secondo Spotify: più artisti guadagnano, ma servono molti più stream per campareIl nuovo report di Spotify evidenzia la crescita delle entrate da streaming e il numero record di artisti che nel 2025 hanno guadagnato oltre 100.000 dollari, ma il dibattito sulle royalties resta ape ... afdigitale.it Me piasaria saver cossa ghe ne pense' ! Go fato un CD de canzon vecie e nove .Ma se pol scoltar anca su Spotify...e vanti che robe ea. Scuseme ma me par che una ze in italian.. Grassie ! #venezia #tradizionipopolari facebook ‘CANZONE ESTIVA’ debutta alla #38 nella classifica giornaliera di #Spotify, con 146.044 ascolti #Annalisa #CanzoneEstiva x.com