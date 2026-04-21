Risultati positivi per tozorakimab nella riduzione delle riacutizzazioni per la Bpco

Un nuovo studio ha mostrato risultati positivi per il tozorakimab, un farmaco considerato di prima innovazione, nella diminuzione delle riacutizzazioni nei pazienti affetti da BPCO. La ricerca, condotta in Italia, evidenzia come il trattamento abbia portato a una riduzione significativa degli episodi acuti rispetto ai metodi tradizionali. I dati sono stati presentati in una conferenza medica e rappresentano un passo avanti nelle terapie per questa condizione respiratoria.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Tozorakimab, potenziale farmaco first-in-class, ha determinato una riduzione statisticamente significativa e clinicamente rilevante del tasso annualizzato di riacutizzazioni da broncopenumopatia cronica ostruttiva (Bpco) da moderate a gravi nella popolazione primaria costituita da ex fumatori e nella popolazione globale, che comprendeva ex fumatori e fumatori attuali, nonché pazienti che a livello sanguigno presentano qualsiasi conta eosinofila - un globulo bianco che può contribuire all'infiammazione - e in tutti gli stadi di gravità della funzionalità polmonare. Sono i risultati high-level positivi...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Risultati positivi per tozorakimab nella riduzione delle riacutizzazioni per la Bpco Notizie correlate Salute: pneumologo Papi, ‘bene dupilumab, in riduzione riacutizzazioni Bpco’“Nella Bpco le riacutizzazioni accelerano la progressione della patologia e aumentano il rischio di mortalità. Leggi anche: Farmaci, enlicitide: risultati positivi in riduzione significativa di C-Ldl a 8 settimane Altri aggiornamenti Si parla di: Il farmaco per la BPCO di AstraZeneca mostra risultati positivi nel terzo studio; AstraZeneca: dati positivi di fase avanzata per il tozorakimab nel trattamento della BPCO.