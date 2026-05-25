Durante il congresso, si è parlato di nuovi approcci alla prevenzione della sclerosi multipla e delle disabilità correlate. La ricerca sulla malattia sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, con studi che puntano a strategie preventive e a miglioramenti nelle terapie. Sono stati presentati dati aggiornati e nuovi metodi per affrontare la malattia, evidenziando un focus crescente sulla diagnosi precoce e sulla gestione delle complicanze.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - La ricerca sulla sclerosi multipla sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Non si parla più soltanto di cura, ma di prevenzione: della malattia, grazie allo studio dei fattori che la favoriscono, e, quando la diagnosi è già avvenuta, della disabilità. La prevenzione, come filone di ricerca e impegno sociale, è al centro del Congresso scientifico promosso da Aism-Associazione italiana sclerosi multipla e della sua Fondazione (Fism), in programma a Roma dal 25 al 27 maggio 2026 all'interno della Settimana di informazione e in vista del 30 maggio Giornata Mondiale della Sm: centinaia di partecipanti fra ricercatori, clinici, istituzioni e stakeholder nazionali e internazionali riuniti per discutere il futuro della ricerca sulla sclerosi multipla e sulle patologie neurologiche correlate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Congresso Aism e Fism: puntiamo su prevenzione della Sm e della disabilità

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Da oggi siamo a Roma con oltre 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo per il nostro congresso scientifico 2026: Sclerosi multipla e patologie correlate: prevenzione e innovazione nella ricerca e nelle cure. In streaming sul nostro sito. #sclerosimultipla x.com

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