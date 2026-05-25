Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030

Aism e Fism hanno presentato l’Agenda Sm 2030 durante la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla e la Giornata Mondiale della SM. L’iniziativa riguarda obiettivi e azioni per migliorare la vita delle persone con questa condizione. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, coinvolgendo rappresentanti delle associazioni e professionisti del settore sanitario. Non sono stati annunciati nuovi finanziamenti o cambiamenti normativi.

In occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla e della Giornata Mondiale della SM, AISM e FISM lanciano la nuova Agenda SM e patologie correlate 2030: un percorso condiviso per superare le disuguaglianze territoriali e garantire accesso equo a cure, riabilitazione, sostegni e presa in carico integrata. Al centro, il diritto delle persone con sclerosi multipla a una vita piena, partecipata e inclusiva, attraverso investimenti in ricerca, innovazione scientifica, continuità assistenziale e piena applicazione della riforma della disabilità. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Aism e Fism presentano lAgenda Sm 2030

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