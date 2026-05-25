Confermati sindaci di Civitaquana e Torre de' Passeri Samuele Di Profio e Giovanni Mancini
Samuele Di Profio e Giovanni Mancini sono stati confermati come sindaci di Civitaquana e Torre de' Passeri. Entrambi hanno mantenuto la guida dei rispettivi comuni dopo le recenti consultazioni elettorali. La loro riconferma è stata ufficializzata attraverso i risultati delle elezioni amministrative. Nessun altro dettaglio sulle modalità di voto o sui numeri di schede raccolte è stato reso pubblico. La notizia riguarda esclusivamente la conferma alla carica di sindaco per i due amministratori.
Samuele Di Profio e Giovanni Mancini hanno ottenuto la riconferma a sindaci rispettivamente di Civitaquana e Torre de' Passeri.I due primi cittadini uscenti erano candidati unici in corsa nelle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio.Dunque per essere riconfermati alla guida delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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