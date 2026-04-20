Inaugurato a Torre de Passeri Spazio gioia il centro diurno per ragazze e ragazzi speciali

Domenica 19 aprile è stato aperto a Torre de Passeri un nuovo centro diurno dedicato a ragazzi con bisogni educativi speciali. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di molte famiglie, rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e provinciali. Il centro si trova in via Fara ed è chiamato “Spazio Gioia”. Durante l’evento, sono stati presenti vari esponenti delle autorità e numerosi cittadini del territorio.

Domenica 19 aprile è stato inaugurato “Spazio Gioia"Il centro diurno a Torre de Passeri in via Fara per i ragazzi con bisogni educativi speciali, alla presenza di una folla di famiglie, amministratori, istituzioni locali, provinciali e regionali.L'inaugurazione della nuova struttura ha visto la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate A Torre de' Passeri presentato “Giratondo”, uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anniÈ stato presentato il progetto “Giratondo”: uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni. Inaugurato in città il centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitiviPresente, fra gli altri, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il centro dedicato a persone con patologie degenerative cognitive...