Un guasto elettrico ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri. Un treno della compagnia Tua è stato evacuato a Torre de' Passeri durante le verifiche tecniche sulla linea elettrica. La circolazione è rimasta interrotta fino alla conclusione delle operazioni di controllo.

La circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri per verifiche tecniche alla linea elettrica. A farlo sapere è Trenitalia che indica come i treni regionali possano registrare ritardi e subire limitazioni di percorso. Tra i convogli in circolazione c'era anche un treno della Tua con 13 passeggeri a bordo che sono stati evacuati dai binari grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del Suem 118 partiti dalla postazione di Manoppello. Il convoglio era rimasto fermo in una curva in pendenza. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Guasto elettrico alla linea ferroviaria, evacuato un treno della Tua a Torre de' Passeri [FOTO-VIDEO]

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