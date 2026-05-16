Conferma del docente di sostegno | La richiesta delle famiglie entro il 31 maggio non vincola subito il docente Il Punto di Chiara Cozzetto

Entro il 31 maggio, le famiglie degli studenti con disabilità potranno presentare la richiesta di conferma del docente di sostegno già assegnato durante l’anno scolastico in corso. La comunicazione viene fatta dal docente di sostegno stesso, precisando che questa richiesta non comporta un vincolo immediato. La procedura riguarda le famiglie interessate a mantenere l’attuale figura di supporto per il prossimo anno scolastico, ma non determina automaticamente la conferma dell’incarico.

Entro il 31 maggio le famiglie degli alunni con disabilità potranno chiedere la conferma del docente supplente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico in corso. A riepilogare modalità e requisiti della procedura è stata Chiara Cozzetto nel corso del “ Question Time ” condotto da Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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