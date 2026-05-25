Il presidente della squadra ha dichiarato di averci provato fino alla fine contro la Juventus, aggiungendo che erano vicini a un’altra rimonta. Ha anche affermato che l’obiettivo per il prossimo anno è vincere il derby. La conferenza si è svolta dopo la partita della 38ª giornata di Serie A 202526. Non sono state fornite altre dettagli sulle strategie o sui singoli momenti della gara.

di Marco Baridon Conferenza stampa Paleari post Torino Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Alberto Paleari ha parlato in conferenza stampa dopo Torino Juve, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A 202526. HANNO PROVATO A VINCERLO – «Ci abbiamo provato, eravamo vicini ad un’altra rimonta. Usciamo da imbattuti da questo filotto di gare casalinghe. Loro hanno attaccato, han trovato il secondo gol e lì abbiamo tirato fuori il nostro orgoglio. Quando il pubblico ti spinge diventa tutto più facile. Ribaltarla completamente sarebbe stato un sogno, ci diamo una pacca sulle spalle e il prossimo anno proveremo a vincerlo questo derby che manca da troppo tempo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Paleari post Torino Juve: «Ci abbiamo provato, eravamo vicini ad un’altra rimonta. L’anno prossimo proveremo a vincerlo questo derby»

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CONFERENZA STAMPA | GENOA - TORINO | SERIE A ENILIVE 25/26

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