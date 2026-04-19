Conferenza stampa Freuler post Juve Bologna | Sono disponibili 15 punti proveremo a far di tutto

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, il centrocampista ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha riferito che i punti disponibili sono quindici e che la squadra farà tutto il possibile per ottenere risultati positivi. Le sue parole sono arrivate nel giorno successivo alla sfida della 33ª giornata di Serie A 202526.

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