Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo | Abbiamo fatto un’impresa siamo andati oltre ogni aspettativa Tornare a Torino è stato bello

Dopo la partita della 30ª giornata di Serie A 202526 tra Juventus e Sassuolo, l'allenatore del Sassuolo ha tenuto una conferenza stampa. Ha dichiarato che la squadra ha realizzato un'impresa e ha superato ogni aspettativa, aggiungendo che tornare a Torino è stato un momento piacevole. Le sue parole sono state riportate in seguito al match disputato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. ANALISI – «Oggi abbiamo fatto una partita grandissima. La qualità dell’avversario poteva bastare ma si sono aggiunte altre difficoltà. Ho messo in campo una squadra con caratteristiche offensive anche. Siamo rimasti in partita, sarei stato orgoglioso di loro a prescindere dal risultato. Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Venire qua e fare quanto fatto da noi non era semplice». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: «Abbiamo fatto un’impresa, siamo andati oltre ogni aspettativa. Tornare a Torino è stato bello» Articoli correlati Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioniDi Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità…» Brambilla post Juventus... Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. La conferenza stampa di mister Fabio Grosso prima di Sassuolo-Juventus Aggiornamenti e notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Watch Sassuolo - Bologna Live Stream Online | DAZN IT; SN - Grosso conferenza stampa post Juventus Sassuolo LIVE; Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le parole; Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo | le sue dichiarazioni. Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Grosso23:09 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta. tuttomercatoweb.com Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Juve bloccata dal Sassuolo in casa facebook #Juve- #Sassuolo, diretta: Locatelli sbaglia, Champions in salita. Le dichiarazioni in tempo reale tinyurl.com/sp9rmsvs x.com