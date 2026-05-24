Roma la torna in Champions League prima storica qualificazione del Como Tracollo Milan si salva il Lecce I verdetti definitivi della Serie A

Il Como si qualifica per la prima volta in Champions League. Il Milan subisce un tracollo e viene eliminato, mentre il Lecce si salva. La Serie A registra cambiamenti importanti: Milano e Torino, tradizionali protagoniste nelle coppe con Milan e Juventus, sono fuori dalla massima competizione europea. Le decisioni sono state ufficializzate con i risultati finali del campionato.

Il calcio italiano si ribalta. Le città di Milano e Torino, da sempre protagoniste delle coppe con il Milan e la Juventus, sono fuori dalla Champions League. Al loro posto subentrano Como e Roma, con le squadre omonime. La lotta europea regala emozioni fino all’ultima giornata. Alla fine una sorpresa c’è stata: il crollo del Milan in casa contro il Cagliari spalanca le porte alla qualificazione alla prossima Champions League di Roma e Como. Per i lariani, che avevano già festeggiato qualche settimana fa la prima storica qualificazione nelle coppe, l’ingresso in Europa sarà dalla porta principale. I giallorossi, vittoriosi di misura sul campo del Verona, tornano a giocare la Champions League dopo ben sette stagioni, trascinati dal lavoro di Gasperini e dai gol di Malen. 🔗 Leggi su Open.online

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