Concorso Successo per ’Un borgo da sfogliare’

Notizia in breve

Durante questi giorni, la Città del Libro si è trasformata in un borgo da sfogliare, con le vie antiche che sembrano rilegature e le piazze che diventano pagine aperte. L’evento, intitolato “Un borgo da sfogliare”, ha coinvolto visitatori e partecipanti in un percorso tra letteratura e tradizione locale, con installazioni e attività che richiamano l’aspetto di un libro aperto. La manifestazione si è conclusa con un successo di pubblico e partecipazione.