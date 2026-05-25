Concorso Successo per ’Un borgo da sfogliare’
Durante questi giorni, la Città del Libro si è trasformata in un borgo da sfogliare, con le vie antiche che sembrano rilegature e le piazze che diventano pagine aperte. L’evento, intitolato “Un borgo da sfogliare”, ha coinvolto visitatori e partecipanti in un percorso tra letteratura e tradizione locale, con installazioni e attività che richiamano l’aspetto di un libro aperto. La manifestazione si è conclusa con un successo di pubblico e partecipazione.
In questi giorni la Città del Libro si è trasformata in un borgo da sfogliare, un luogo dove le vie antiche sembrano rilegature e le piazze diventano pagine aperte. Un omaggio vivente alla tradizione libraria pontremolese e al Premio Bancarellino, che da decenni accende nei ragazzi la meraviglia della lettura. Oggi quello spirito rivive nel progetto Un borgo da sfogliare, promosso dal Comune di Pontremoli e dalla Fondazione Città del Libro insieme a enti, associazioni e scuole, con l’obiettivo di coltivare il gusto della lettura e la creatività delle nuove generazioni. In Comune la premiazione del concorso Un borgo da raccontare, preludio al Bancarellino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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