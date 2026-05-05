’Un borgo da favola’ Premiati i vincitori del concorso letterario dedicato all’infanzia

Nell’ambito della manifestazione “Bontà a Km 0” si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione di un concorso letterario dedicato all’infanzia. I partecipanti hanno presentato racconti e poesie, e i vincitori sono stati scelti tra diverse categorie. La premiazione ha avuto luogo in un borgo che è stato descritto come un luogo da favola. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani autori e le loro famiglie.

Si è svolta nell’ambito della manifestazione “Bontà a Km 0” la premiazione della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia “Arcola, un borgo da favola”, promosso dal Comune all’interno del progetto “Arcola città che legge”, con l’obiettivo di incentivare la creatività e l’amore per la lettura tra i più giovani. Numerosa e qualificata la partecipazione, con elaborati che hanno dimostrato fantasia, sensibilità e capacità narrativa. Quest’anno il concorso ha visto anche la partecipazione di un Istituto comprensivo dell’Abruzzo, con una folta rappresentanza presente alla cerimonia di premiazione, a testimonianza della crescente rilevanza dell’iniziativa anche oltre il territorio regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Un borgo da favola’. Premiati i vincitori del concorso letterario dedicato all’infanzia Notizie correlate “L’8 marzo….secondo me”: al centro Primavera si premiano i vincitori del concorso letterarioSerie d'iniziative al centro Primavera di via Angeloni per celebrare la Festa della donna. Peace Poster, premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions ClubSilvi: Un Futuro di Pace Dipinto dai Giovani Artisti del Territorio Silvi, in provincia di Teramo, ha celebrato oggi un momento significativo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Premiati i vincitori della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia Arcola, un borgo da favola; ’Un borgo da favola’. Premiati i vincitori del concorso letterario dedicato all’infanzia; Borghi Bandiera Arancione in Campania 2026: scopri tutti i borghi premiati. ’Un borgo da favola’. Premiati i vincitori del concorso letterario dedicato all’infanziaIniziativa promossa dal Comune nel progetto ’Arcola città che legge’ per incentivare la creatività e l’amore per la lettura tra i più giovani. lanazione.it Premiati i vincitori della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia Arcola, un borgo da favolaPremiati i vincitori della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia Arcola, un borgo da favola ... msn.com TORREMAGGIORE CELEBRA L’ECCELLENZA DELL’OLIO: premiati i migliori produttori di Puglia - facebook.com facebook