' VerdePisa' successo e chiusura del concorso | Il Borgo vince il premio della vetrina più bella

Si è conclusa presso la Sala Baleari del Comune di Pisa la cerimonia di premiazione del concorso 'Verde Pisa', organizzato da Confcommercio Pisa in collaborazione con il Comune, Pisamo e Fz Group. Il contest, dedicato alle vetrine del centro storico, ha visto la partecipazione di numerose attività commerciali della zona. La cerimonia ha assegnato il premio alla vetrina considerata la più bella, segnando la fine della competizione.

Si è concluso con una cerimonia presso la Sala Baleari del Comune di Pisa il contest 'Verde Pisa', il concorso delle vetrine organizzato da Confcommercio Pisa in collaborazione con Comune di Pisa, Pisamo e Fz Group che ha visto protagoniste le attività del centro storico, in occasione della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Oltre cento partecipanti al concorso della maschera più bellaLe sfilate in piazza San Marco mettono in risalto i costumi, la fantasia e la creatività. Torna a Umbertide “La vetrina più bella“UMBERTIDE - Seconda edizione per il concorso “La vetrina più bella“, organizzato dall’associazione Vivi Umbertide - Le vie del commercio.