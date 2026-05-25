Concorso pubblico irregolare | il Consiglio di Stato dà ragione a un ingegnere palermitano
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un ingegnere di Palermo, che aveva contestato un concorso pubblico ritenuto irregolare. Dopo un lungo contenzioso amministrativo, la decisione ha riconosciuto le irregolarità nel procedimento di selezione. La vicenda riguarda un procedimento di selezione pubblica che si è concluso con questa pronuncia. La sentenza conferma la validità del ricorso presentato dall’ingegnere e la sua vittoria in sede giudiziaria.
Un ingegnere palermitano ottiene ragione dal Consiglio di Stato dopo un lungo contenzioso amministrativo legato a un concorso pubblico irregolare. La Quarta Sezione del supremo organo della giustizia amministrativa ha accolto integralmente il suo appello, riformando la precedente decisione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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