Concorso pubblico irregolare | il Consiglio di Stato dà ragione a un ingegnere palermitano

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un ingegnere di Palermo, che aveva contestato un concorso pubblico ritenuto irregolare. Dopo un lungo contenzioso amministrativo, la decisione ha riconosciuto le irregolarità nel procedimento di selezione. La vicenda riguarda un procedimento di selezione pubblica che si è concluso con questa pronuncia. La sentenza conferma la validità del ricorso presentato dall’ingegnere e la sua vittoria in sede giudiziaria.