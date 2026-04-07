Pontecorvo no all' impianto a biomassa a Le Cese | il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per l’installazione di un impianto a biomassa nella zona di Le Cese, confermando la decisione del Comune di vietare l’opera. La pronuncia rappresenta una chiusura ufficiale a un dibattito che ha coinvolto cittadini e amministratori, portando a un pronunciamento definitivo sulle autorizzazioni richieste. La decisione mette fine a una lunga discussione sulla compatibilità ambientale dell’intervento.

Dopo 11 anni di battaglie legali, respinto definitivamente il ricorso della società Mondonuovo. Il sindaco Anselmo Rotondo: "Vittoria per la salute pubblica e l'ambiente" La parola fine su una delle vicende amministrative e ambientali più accese del territorio arriva direttamente dalle aule di Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello presentato dalla società Mondonuovo Srl, chiudendo così un lungo e complesso contenzioso durato undici anni e legato al progetto per la realizzazione di un impianto a biomassa in località Le Cese. Con la sentenza pubblicata nelle scorse ore, i giudici amministrativi di secondo grado hanno confermato in toto la decisione già espressa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in primo grado. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Brentino, lo stop è legittimo. Anche il Consiglio di Stato dà ragione al ComuneLo stop del Comune al conferimento di marmettola all’ex cava del Brentino è legittimo. Il Consiglio di Stato dà ragione all’Enci: la pista per le gare dei levrieri a Maserada sul Piave è legittimaIl Consiglio di Stato dà ragione all'Enci per la pista per le gare da corsa dei levrieri in provincia di Treviso. Temi più discussi: Pontecorvo, no all'impianto a biomassa a Le Cese: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune; Pontecorvo, impianto a Biomassa a Le Cese: respinto il ricorso della società Mondonuovo; Pontecorvo, impianto a biomassa Le Cese: il Consiglio di Stato respinge il ricorso Mondonuovo e chiude la vicenda. «Biodigestore a Terre Roveresche, studio geologico corretto». Il Consiglio di Stato rigetta ogni censura, l'autorizzazione all'impianto è legittimaCon il no all’istanza di rinnovazione della verificazione (secondo l’espressione tecnico giuridica), discussa nell’udienza del 18 settembre scorso, il Consiglio di Stato ha respinto l’ultima di una ... corriereadriatico.it Impianto biogas a La Martella, Confapi pronte a ricorrere al Consiglio di StatoLa realizzazione di un impianto di produzione di biogas nell'area industriale La Martella di Matera danneggerebbe le aziende insediate nella zona a causa del rilevante impatto ambientale, con ... ansa.it Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sui Direttori dei Parchi Nazionali. Associazione Romana di Studi Giuridici www.arsg.it - facebook.com facebook Abusi edilizi, il Consiglio di Stato respinge l’appello x.com