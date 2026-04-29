Il Consiglio di Stato ha deciso a favore del Comune in una disputa sulla gestione dell'acqua, riaprendo così la discussione sulla questione. La sentenza del Tar, che aveva precedentemente stabilito un diverso orientamento, viene ora superata dalla pronuncia dell'organo superiore. La vicenda torna in primo piano, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi e interventi nel settore.

Uno a uno, palla al centro. Dopo che nei giorni scorsi era stata resa nota la sentenza del Tar toscano che bocciava il ricorso del Comune di Lucca che chiedeva di mettere in salvaguardia la gestione autonoma del servizio idrico, ieri è arrivata un’altra sentenza, stavolta del Consiglio di Stato, che dà ragione alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale e boccia il ricorso intentato a suo tempo dall’ Autorità Idrica Toscana e da Gaia. In pratica, riaprendo forse la partita. La vicenda che ha conosciuto il suo epilogo ieri risale allo scorso anno quando una sezione del Tar toscano aveva ritenuto valido il ricorso del Comune e bocciate le ragioni addotte dall’Autorità idrica toscana per negare la salvaguardia del servizio idrico integrato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, nuovo round. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune. Si riapre la partita

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