Nel campionato di softball di Serie A1 2026, la squadra di Bollate mantiene il punteggio pieno dopo le ultime partite, confermando la propria continuità di risultati positivi. La formazione di Caronno si è mostrata in buona forma, mentre Forlì ha concluso l’incontro con un pareggio. Le partite si sono svolte senza sorprese, con le squadre che hanno rispettato i pronostici.

Prosegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Le Campionesse d’Italia infatti navigano ancora a punteggio pieno e in testa alla classifica dopo aver battuto anche le Metalco Thunders nel turno valido per la quarta giornata di regular season. Nello specifico le lombarde hanno battuto le avversarie prima per 1-7 e, successivamente, per 3-4, completando uno sweep riuscito anche a Caronno, abile a battere Macerata per 4-6 e 0-7. Sorridono anche le Lacomes News Bollate, team che ha lasciato a zero la Bertazzoni Collecchio, passeggiando per 6-0 e 7-0. Si sono divise la posta invece Rovigo e Saronno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì

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