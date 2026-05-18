Ho superato il concorso a cattedra in una classe di concorso accorpata Come difendo il mio punteggio?

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, alcuni candidati che hanno partecipato ai concorsi pubblici per l'insegnamento si sono trovati a dover affrontare dubbi riguardo alla valutazione dei punteggi, specialmente in relazione alle classi di concorso accorpate. In diversi casi, i partecipanti hanno ottenuto il risultato di aver superato la prova e di aver raggiunto il punteggio necessario, ma si sono trovati a dover difendere il risultato davanti agli uffici competenti. La questione riguarda spesso come vengono calcolati e interpretati i punteggi in presenza di classi di concorso unificate.

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I recenti concorsi PNRR hanno dato vita a vari dubbi interpretativi tra gli aspiranti. L'esperta di normativa scolastica Sonia Cannas ha approfondito una questione controversa che sta generando confusione tra candidati e commissioni d'esame in tutta Italia: come deve essere valutato il superamento di un precedente concorso ordinario alla luce delle nuove classi di concorso accorpate? Al momento il Ministero non ha fornito indicazioni in merito e le commissioni esaminatrici stanno dando valutazioni diverse, ma una sentenza del TAR Calabria potrebbe costituire un punto di riferimento normativo. Vediamo come i candidati possono monitorare la situazione e "difendere" il proprio punteggio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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