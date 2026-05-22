Graduatorie concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | inizia la pubblicazione AGGIORNATO

Sono state pubblicate le graduatorie relative al concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. La procedura di pubblicazione riguarda le graduatorie che vengono rese disponibili agli interessati, segnando l'inizio di un nuovo step nel processo di selezione. La pubblicazione riguarda le liste che contengono i nomi dei candidati ammessi e le relative posizioni. La procedura si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal PNRR per il settore scolastico.

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