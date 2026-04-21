Demanio pronto il ‘bando tipo’ | concessioni da 5 a venti anni

È stato pubblicato il bando tipo per le concessioni sul demanio marittimo, che avranno durata da cinque a venti anni. La notizia riguarda le procedure di assegnazione delle aree e le modalità di richiesta per le aziende interessate. La pubblicazione segna l'avvio ufficiale delle nuove procedure di affidamento per le concessioni marittime. La decisione si inserisce in un quadro di aggiornamento delle regole per l’utilizzo delle aree costiere.

Cesena, 21 aprile 2026 – Inizia il conto alla rovescia per le nuove concessioni sul demanio marittimo. C’è infatti il tanto atteso “Bando tipo” per definire a chi affidare le aree demaniali dove ci sono gli stabilimenti balneari, ma anche ristoranti, chioschi ed altre attività economiche. In un documento che sarà presentato la prossima settimana a Roma in sede ministeriale, ci sono le linee entro le quali i Comuni dovranno muoversi per pubblicare i bandi pubblici. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagnini-allultima-spiaggia-i-sindaci-b87f2540 Il bando tipo. Il Bando tipo indica i dati dello stabilimento balneare, del ristorante, del chiosco e di altre attività presenti sul demanio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demanio, pronto il ‘bando tipo’: concessioni da 5 a venti anni Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Salvini: "Un bando 'tipo' per concessioni balneari pronto a fine marzo""In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, per evitare che i grandi mangino i piccoli, abbiamo lavorato a un bando... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Demanio, pronto il ‘bando tipo’: concessioni da 5 a venti anni; Bagnini all’ultima spiaggia. I sindaci sono pronti a partire: Gare alla fine di quest’estate. Il bando-tipo non ci spaventa. Demanio, pronto il 'bando tipo': concessioni da 5 a venti anniArriva lo schema sulla base del quale dovranno essere approntate le gare per l’assegnazione delle aree. Dovrà contenere la stima dei beni per determinare l’eventuale indennizzo per il concessionario u ... msn.com Milano mette a disposizione spazi per aprire 10 nuove librerie di quartiere. Il bando per aprirne unaIl Comune di Milano ha approvato i criteri di un bando per assegnare in locazione o concessione d’uso alcune proprietà del Demanio a chi intende aprire una libreria di prossimità ... artribune.com BACOLI/ L’Agenzia del Demanio dà torto a Josi: la Marina militare rimuove i cartelli “spiaggia libera” – LE FOTO In seguito al parere dell'Avvocatura di Stato i militari si sono ripresi gli spazi... - facebook.com facebook Firmato il #PianoCittàImmobiliPubblici di #Bologna: Agenzia del Demanio, @comunebologna, @RegioneER e @Unibo insieme per rigenerare immobili pubblici inutilizzati e trasformarli in alloggi, servizi e nuove funzioni per cittadini e studenti. Leggi: ag x.com