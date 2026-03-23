Fiumicino SIB Lazio diffida il Comune sul bando per le concessioni balneari

Fiumicino, 23 marzo 2026 – Il Sindacato Italiano Balneari del Lazio ha trasmesso al Comune di Fiumicino una diffida formale in merito alla bozza di bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, recentemente approvata in Giunta. Ne danno notizia la presidente regionale Lazio Marzia Marzoli, il presidente provinciale Edoardo Moscara e da Stefano Travaglini. Alla base dell’intervento, fanno sapere, vi è la recente pubblicazione del Decreto Legge n. 322026, che prevede l’adozione a breve di un bando tipo nazionale, finalizzato a definire criteri uniformi e linee guida di riferimento per le procedure di evidenza pubblica su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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