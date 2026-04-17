Concerto gospel a Bergamo | il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee

Da ecodibergamo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle 18, il Tsm Gospel Choir si esibirà al Teatro Pandemonium di Loreto. La serata vedrà la partecipazione della cantante Nadine Lee, e il concerto offrirà un mix di musica, energia ed emozioni. L’evento si svolge in un teatro di Bergamo e rappresenta un’occasione per ascoltare un ensemble di coristi gospel. L’ingresso è previsto per il pubblico in loco.

L’APPUNTAMENTO. Musica, energia ed emozione: torna sul palco il Tsm Gospel Choir con un nuovo concerto in programma domenica 19 aprile alle 18 al Teatro Pandemonium di Loreto. L’appuntamento è alle 18 (apertura porte alle 17.30) per una serata che spazierà dai grandi classici gospel alle sonorità internazionali. Ospite speciale la britannica Nadine Lee. Non solo musica: parte del ricavato sarà devoluta alla Casa di Cura San Francesco, in memoria di don Mario Marossi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

concerto gospel a bergamo il tsm gospel choir con nadine lee
© Ecodibergamo.it - Concerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee

Notizie correlate

A Torino il Sunshine Gospel MASS Choir, uno dei più grandi concerti gospel d’EuropaTorna il 19 aprile a Torino uno dei più grandi concerti gospel d’Europa, il Sunshine Gospel MASS Choir, con una esperienza live straordinaria ed...

Leggi anche: Giornata internazionale della donna: il "Placentia Gospel Choir" in concerto a Gazzola

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Concerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee; Al Teatro Pandemonium di Loreto musica e solidarietà con Tsm Gospel Choir e Nadine Lee.

tsm gospel choir concerto gospel a bergamoConcerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine LeeMusica, energia ed emozione: torna sul palco il Tsm Gospel Choir con un nuovo concerto in programma domenica 19 aprile alle 18 al Teatro Pandemonium di Loreto. ecodibergamo.it

Per la prima volta a Bergamo l’Harlem Gospel ChoirL’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d’America e uno dei più celebri al mondo, farà tappa per la prima volta a Bergamo, alla ChorusLife Arena, il prossimo 21 dicembre. Lo spettacolo rende ... ecodibergamo.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.