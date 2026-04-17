Concerto gospel a Bergamo | il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee

Domenica 19 aprile alle 18, il Tsm Gospel Choir si esibirà al Teatro Pandemonium di Loreto. La serata vedrà la partecipazione della cantante Nadine Lee, e il concerto offrirà un mix di musica, energia ed emozioni. L’evento si svolge in un teatro di Bergamo e rappresenta un’occasione per ascoltare un ensemble di coristi gospel. L’ingresso è previsto per il pubblico in loco.

L’APPUNTAMENTO. Musica, energia ed emozione: torna sul palco il Tsm Gospel Choir con un nuovo concerto in programma domenica 19 aprile alle 18 al Teatro Pandemonium di Loreto. L’appuntamento è alle 18 (apertura porte alle 17.30) per una serata che spazierà dai grandi classici gospel alle sonorità internazionali. Ospite speciale la britannica Nadine Lee. Non solo musica: parte del ricavato sarà devoluta alla Casa di Cura San Francesco, in memoria di don Mario Marossi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Concerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee Notizie correlate A Torino il Sunshine Gospel MASS Choir, uno dei più grandi concerti gospel d’EuropaTorna il 19 aprile a Torino uno dei più grandi concerti gospel d’Europa, il Sunshine Gospel MASS Choir, con una esperienza live straordinaria ed... Leggi anche: Giornata internazionale della donna: il "Placentia Gospel Choir" in concerto a Gazzola Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Concerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine Lee; Al Teatro Pandemonium di Loreto musica e solidarietà con Tsm Gospel Choir e Nadine Lee. Concerto gospel a Bergamo: il Tsm Gospel Choir con Nadine LeeMusica, energia ed emozione: torna sul palco il Tsm Gospel Choir con un nuovo concerto in programma domenica 19 aprile alle 18 al Teatro Pandemonium di Loreto. ecodibergamo.it Per la prima volta a Bergamo l’Harlem Gospel ChoirL’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d’America e uno dei più celebri al mondo, farà tappa per la prima volta a Bergamo, alla ChorusLife Arena, il prossimo 21 dicembre. Lo spettacolo rende ... ecodibergamo.it Musica, energia ed emozione: torna sul palco il Tsm Gospel Choir con un nuovo concerto in programma domenica 19 aprile alle 18 al Teatro Pandemonium di Loreto. x.com Una serata di musica e solidarietà Il TSM Gospel Choir sarà protagonista di un concerto speciale al Teatro Pandemonium di Bergamo. Un evento capace di emozionare, dove la forza della musica incontra il valore della condivisione. Una serata unica, arri - facebook.com facebook