A Torino il Sunshine Gospel MASS Choir uno dei più grandi concerti gospel d’Europa
Il 19 aprile a Torino si terrà uno dei più grandi concerti gospel d’Europa, con il gruppo Sunshine Gospel MASS Choir. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Agnelli e prevede un’esibizione dal vivo caratterizzata da un’atmosfera intensa ed emozionante. La manifestazione coinvolgerà un grande coro e attirerà un pubblico appassionato di musica gospel, offrendo un’esperienza musicale di rilievo nella città.
Torna il 19 aprile a Torino uno dei più grandi concerti gospel d’Europa, il Sunshine Gospel MASS Choir, con una esperienza live straordinaria ed emozionante, nella location d’eccezione dell’Auditorium Agnelli di Torino. Con il coinvolgimento di quattrocento coristi e cinque super star americane.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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