Applausi e pubblico in piedi per Mattarella al concerto per gli 80 anni della riapertura della Scala dopo i bombardamenti del ’43

Il presidente della Repubblica è stato accolto con applausi e acclamazioni dal pubblico presente alla Scala, dove si è tenuto un concerto in occasione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo i bombardamenti del 1943. Al suo ingresso in platea, sono stati rivolti diversi applausi e voci di incoraggiamento. L’evento ha richiamato la partecipazione di numerosi spettatori che hanno applaudito il presidente.

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