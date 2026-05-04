Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio arrivo in elicottero sul Lungomare | piano traffico con tre percorsi

Venerdì 8 maggio, il Papa Leone XIV visiterà Napoli, arrivando in elicottero sul Lungomare. Per l'occasione, sono state predisposte diverse chiusure stradali lungo il percorso, che coinvolgono il Lungomare e via Duomo. Un piano traffico è stato messo in atto, prevedendo tre percorsi alternativi per garantire la circolazione durante l'evento. La visita pastorale durerà l'intera giornata.