Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio arrivo in elicottero sul Lungomare | piano traffico con tre percorsi
Venerdì 8 maggio, il Papa Leone XIV visiterà Napoli, arrivando in elicottero sul Lungomare. Per l'occasione, sono state predisposte diverse chiusure stradali lungo il percorso, che coinvolgono il Lungomare e via Duomo. Un piano traffico è stato messo in atto, prevedendo tre percorsi alternativi per garantire la circolazione durante l'evento. La visita pastorale durerà l'intera giornata.
Papa Leone XIV sarà a Napoli venerdì 8 maggio per la visita pastorale. Piano traffico con strade chiuse dal Lungomare a via Duomo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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