Juventus | David ai margini del progetto?

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta affrontando con fatica la corsa alla qualificazione in Champions League. Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di interventi sul mercato estivo del 2026, con l’obiettivo di sistemare i conti e rinforzare la rosa. Tra i giocatori, si parla di alcune possibili esclusioni o margini di manovra nel reparto offensivo.

La Juventus di Luciano Spalletti continua a navigare nella tempesta della volata Champions, ma sul mercato estivo 2026 si profilano mosse importanti per sistemare i conti e rafforzare la rosa. Jonathan David, il centravanti canadese arrivato a parametro zero dall’Lille nell’estate 2025, è finito ai margini del progetto tecnico. Nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Jonathan David trova il gol del raddoppio

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