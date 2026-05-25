ai margini del web

Il Comune di San Donato ha istituito un garante dedicato a tutelare i diritti degli anziani. La figura ha il compito di intervenire in modo tempestivo e concreto su questioni riguardanti la terza età. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha annunciato l’istituzione di questa figura come primo passo nel territorio milanese per affrontare le problematiche legate alla popolazione anziana.

Un garante che tuteli i diritti degli anziani. A fare da apripista nel Milanese è l’Amministrazione comunale di San Donato, e non ci si può che congratulare con chi ha pensato e voluto una figura – che si spera abbia subito poteri concreti e rapidi d’intervento – a tutela della cosiddetta terza età. Oggi gli anziani si trovano davanti a sfide e problemi che, coloro che li hanno preceduti in questa fase della vita, non hanno dovuto affrontare. Non solo la desertificazione dei quartieri, la chiusura dei negozi di vicinato, delle banche, la paura d'essere vittime predilette di truffe o scippi in strada, la crescente solitudine; fenomeni già in corso da parecchi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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