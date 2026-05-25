Il “NXT Festival” di Bergamo propone venti eventi con biglietti da un euro, includendo concerti di artisti italiani noti e sagre a tema. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico locale durante l’estate, offrendo spettacoli e iniziative culturali a prezzi accessibili. Tra gli eventi previsti ci sono spettacoli musicali e incontri tematici, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta culturale della città. La rassegna si svolge in diversi spazi dedicati e aperti al pubblico.

Articolo. Venti appuntamenti, grandi nomi della scena italiana e biglietti simbolici riporteranno il pubblico a vivere il cuore della città C’è una piazza che a Bergamo prova a cambiare pelle attraverso la musica, il cibo e la voglia di stare insieme. Dal 29 maggio al 6 settembre Piazzale degli Alpini torna infatti a trasformarsi nel cuore pulsante dell’estate cittadina con la nuova stagione di «NXT Festival», il progetto culturale promosso da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Un cartellone lungo oltre tre mesi, venti appuntamenti tra concerti, dj set, party e sagre tematiche, ma soprattutto una scelta precisa: rendere gli eventi accessibili a tutti, con i concerti di giugno disponibili al prezzo simbolico di un euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Concerti a 1 euro e sagre tematiche: «NXT Festival» rilancia l’estate di Bergamo

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