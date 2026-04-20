A giugno, nel piazzale Alpini, si svolgerà un mese ricco di musica e eventi accessibili a tutti, con concerti a soli 1 euro. L'iniziativa include una serie di appuntamenti che si susseguiranno nel corso del mese, offrendo opportunità di intrattenimento a basso costo per il pubblico. Il calendario delle manifestazioni è stato recentemente aggiornato e comprende diverse serate dedicate alla musica dal vivo.

L’ANNUNCIO. Al piazzale alpini un mese di musica e appuntamenti low cost. Ecco il calendario aggiornato. Musica dal vivo e aggregazione, al piazzale degli Alpini in città si riaccendono i riflettori del NXT Festival. Proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, da giugno fino al 6 settembre. «NXT Festival - spiegano i promotori - riprende il percorso idealmente avviato gli anni scorsi, alla scoperta della musica dal vivo, nei suoi diversi generi e sfumature, ospitando i protagonisti della scena musicale italiana e alcuni appuntamenti con i party più amati, per serate d’estate da vivere in spensieratezza.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In piazzale Alpini NXT Festival per tutti: a giugno concerti a solo 1 euro

Notizie correlate

Bergamo, il Primo Maggio raddoppia: 12 artisti gratis al Piazzale AlpiniIl Piazzale degli Alpini di Bergamo si trasformerà in un polo di aggregazione musicale per due intere giornate, il 1° e il 2 maggio 2026, con una...

“Derby delle Valli”, a Piazzale degli Alpini casoncelli e pizzoccheri protagonisti di un viaggio nella tradizioneL’iniziativa è in programma nelle giornate del 7, 8, 13, 14 e 15 marzo, con ingresso gratuito, e propone un percorso culinario che celebra le...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: In piazzale Alpini NXT Festival per tutti: a giugno concerti a solo 1 euro; Piazzale Alpini accende l’estate: venti appuntamenti al Nxt Festival (molti a soltanto un euro); Primo Maggio, al Piazzale degli Alpini due giorni di concerti; Primo Maggio a Bergamo: concerti gratis in Piazzale Alpini.

In piazzale Alpini NXT Festival per tutti: a giugno concerti a solo 1 euroMusica dal vivo e aggregazione, al piazzale degli Alpini in città si riaccendono i riflettori del NXT Festival. Proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazi ... ecodibergamo.it

Primo Maggio a Bergamo: concerti gratis in Piazzale AlpiniIl concerto del Primo Maggio a Bergamo raddoppia. Per il 2026 Nxt propone due giornate di musica gratuita, l’1 e il 2 maggio, in Piazzale degli Alpini, con due palchi e 12 appuntamenti live. L’evento ... ecodibergamo.it

97esima Adunata Nazionale Alpini: a Genova scuole chiuse venerdì 8 e sabato 9 maggio Per gestire il forte afflusso di visitatori attesi in città, con le conseguenti limitazioni alla circolazione dei mezzi pubblici e privati, il Comune di Genova segue le disposi - facebook.com facebook

PRIMA ASSOLUTA! [VERTIGINI - Anatomia di una bugia] con BARBARA MASSINI. SILVANO ALPINI EMILIO SPERA (pianoforte) sabato 18 aprile – ore 21.30 teatro di Cavriglia (AR) biglietti: oooh.events/evento/barbara… prenotazioni: ph. 350 1349574 - 055 x.com