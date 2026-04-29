Regina dell' estate italiana | da Vasco Rossi ai Me contro Te Rimini lancia un palinsesto da 250 eventi

Rimini si appresta a vivere un’estate ricca di appuntamenti con più di 250 eventi programmati tra maggio e settembre. Il cartellone comprende concerti di artisti internazionali, iniziative culturali, proiezioni cinematografiche, incontri letterari, degustazioni enogastronomiche e tradizioni locali. La città si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario vario e intenso, volto a coinvolgere diversi settori dell’intrattenimento e della cultura.