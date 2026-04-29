Regina dell' estate italiana | da Vasco Rossi ai Me contro Te Rimini lancia un palinsesto da 250 eventi
Rimini si appresta a vivere un’estate ricca di appuntamenti con più di 250 eventi programmati tra maggio e settembre. Il cartellone comprende concerti di artisti internazionali, iniziative culturali, proiezioni cinematografiche, incontri letterari, degustazioni enogastronomiche e tradizioni locali. La città si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario vario e intenso, volto a coinvolgere diversi settori dell’intrattenimento e della cultura.
Rimini si prepara a un’estate iper-attiva, con oltre 250 eventi tra maggio e settembre, un cartellone che spazia dalla grande musica internazionale alla cultura, dal cinema alla letteratura, fino all’enogastronomia e alle tradizioni locali. Un calendario che vede protagonisti artisti come Vasco.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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