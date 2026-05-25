“W e are truly alone together” ( “Siamo davvero soli insieme”). Mario Draghi lo ha detto ad Aquisgrana, in Germania, nel suo discorso di accettazione del premio Carlo Magno, il 14 maggio. E quella sua formula – soli, insieme – è stata subito (e giustamente) letta in rapporto ai 27 Stati che fanno parte oggi dell’Unione europea. X Leggi anche › Fumo, sigarette elettroniche e nicotina: la nuova battaglia dell’Europa per città più sane In questa fase storica, complicata da nuovi conflitti e dallo sfilacciarsi delle alleanze, la Ue deve pensarsi indipendente, autonoma, più unita. Ma forse quell’appello a far leva sulla nostra esperienza europea per ritrovare vigore e superare gli incastri burocratici, i limiti tracciati da vecchie regole, la fatica che la prossimità a volte genera, riguarda tutti noi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con una sintesi potente, Mario Draghi definisce così l’inedita situazione dell’Ue

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Super Mario Draghi celebrato per la difesa delleuro e dellunità europea

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