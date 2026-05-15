Cosa vuole fare davvero Mario Draghi contro la solitudine dell' Europa
In un'intervista recente, l'ex premier ha spiegato che il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e sostenere un approccio di federalismo pragmatico tra le nazioni europee. Ha anche dichiarato che l'Europa deve ritrovare una posizione di rilievo nel panorama internazionale, per evitare di rimanere isolata in un mondo definito da maggiore durezza, frammentazione e mercantilismo. Questi temi sono al centro delle sue proposte, che mirano a rafforzare il ruolo del continente.
Sviluppare l'intelligenza artificiale e un "federalismo pragmatico". Ritrovare una centralità nello scacchiere internazionale per evitare la solitudine in un mondo "più duro, più frammentato e più mercantilista". Da tempo Mario Draghi lancia moniti e allarmi indirizzati ai 27 leader del Vecchio. 🔗 Leggi su Today.it
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