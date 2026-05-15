Cosa vuole fare davvero Mario Draghi contro la solitudine dell' Europa

In un'intervista recente, l'ex premier ha spiegato che il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e sostenere un approccio di federalismo pragmatico tra le nazioni europee. Ha anche dichiarato che l'Europa deve ritrovare una posizione di rilievo nel panorama internazionale, per evitare di rimanere isolata in un mondo definito da maggiore durezza, frammentazione e mercantilismo. Questi temi sono al centro delle sue proposte, che mirano a rafforzare il ruolo del continente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui