Un abito trasparente, composto da una T-shirt e una gonna see-through, si conferma tra i capi più alla moda della stagione. Negli ultimi anni, gli abiti a rete hanno dominato le tendenze estive, spesso indossati come copricostume o outfit serali. Questo stile leggero e audace si adatta sia alle vacanze che alle occasioni serali, confermando la sua popolarità tra le scelte di moda stagionali.

Nelle scorse estati quello degli abiti a rete è stato un trend fortissimo, declinato in versione copricostume o come look da sera. Ma come molti capi stagionali, in città non ha mai visto la luce. Le cose ora cambiano è questo vestito che punta tutto sulla texture viene rivalutato anche in ambiente urbano. Il connubio abito a rete e T-shirt è infatti la chiave per rendere portabile in un contesto diverso un capo trasparente, con la complicità di altri pezzi strategici. La conferma? È arrivata durante la scorsa Design Week di Milano dove questa formula moda non è passata inosservata, anche perché indossata da una veterana tra le trend setter del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con la complicità di una T-shirt e di una gonna see-through, questo capo stagionale si rivela perfetto non solo in vacanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lupita Nyong’o compie 43 anni e su Instagram rivela: «Ho convissuto con 77 fibromi uterini. Non è una storia rara. È solo una storia raramente raccontata»Lupita Nyong’o compie 43 anni e su Instagram ha condiviso di aver vissuto con 77 fibromi uterini, una condizione che ha affrontato per più di dieci...

Una spilla palestinese e una t-shirt con l’articolo 11: la polizia blocca Pax ChristiUna squadra di agenti di polizia ha fermato un gruppo di persone sotto il colonnato del Bernini mentre si dirigevano verso San Pietro.

Argomenti più discussi: La pubblica (d)istruzione, come e chi ha sabotato la scuola in Italia; Si libera del braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento con la complicità della donna che è accusato di stalkerizzare; Gruppo Ini, condannati in via definitiva Giuseppe Costantino e Andrea Paliani; Alessia Marcuzzi non si nasconde più: baci e complicità con Tiago Schietti a Positano.

Non passa giorno che #Israele non uccida. Con crudeltà, prendendo di mira i campi degli sfollati. La complicità internazionale, con poche eccezioni, sarà raccontata sui libri di storia come una tra le più efferate che siano mai esistite. #GazaGenocide? x.com

Buon compleanno a José Mujica, ex combattente della resistenza con i Marxisti-Leninisti Tupamaros in Uruguay nella brutale lotta contro la violenza imperialista della CIA/USAID reddit