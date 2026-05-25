Con la complicità di una T-shirt e di una gonna see-through questo capo stagionale si rivela perfetto non solo in vacanza

Da amica.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un abito trasparente, composto da una T-shirt e una gonna see-through, si conferma tra i capi più alla moda della stagione. Negli ultimi anni, gli abiti a rete hanno dominato le tendenze estive, spesso indossati come copricostume o outfit serali. Questo stile leggero e audace si adatta sia alle vacanze che alle occasioni serali, confermando la sua popolarità tra le scelte di moda stagionali.

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Nelle scorse estati quello degli abiti a rete è stato un trend fortissimo, declinato in versione copricostume o come look da sera. Ma come molti capi stagionali, in città non ha mai visto la luce. Le cose ora cambiano è questo vestito che punta tutto sulla texture viene rivalutato anche in ambiente urbano. Il connubio abito a rete e T-shirt è infatti la chiave per rendere portabile in un contesto diverso un capo trasparente, con la complicità di altri pezzi strategici. La conferma? È arrivata durante la scorsa Design Week di Milano dove questa formula moda non è passata inosservata, anche perché indossata da una veterana tra le trend setter del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Amica.it

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