Lupita Nyong’o compie 43 anni e su Instagram ha condiviso di aver vissuto con 77 fibromi uterini, una condizione che ha affrontato per più di dieci anni. L’attrice premio Oscar ha dichiarato che questa esperienza non è così insolita, ma spesso rimane nascosta. La sua testimonianza riguarda una sfida personale che ha deciso di rendere pubblica nel giorno del suo compleanno.

Lupita Nyong'o e i 77 fibromi uterini Nel lungo messaggio pubblicato sui social per il suo compleanno, Lupita Nyong'o ha scelto di raccontare senza filtri la sua esperienza. «Oggi è il mio compleanno e mi sento riflessiva. Non per l’età, ma per un altro numero: 77. Nel corso della mia vita ho portato con me 77 fibromi uterini: 25 sono stati rimossi chirurgicamente e oltre 50 stanno ancora crescendo dentro di me oggi, il più grande delle dimensioni di un’arancia (scorri per vedere la mia risonanza magnetica). Questa non è una storia rara. È solo una storia raramente raccontata. Ho attraversato stagioni di dolore costante, perdendo ogni mese quantità pericolose di sangue e soffrendo in silenzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lupita Nyong’o compie 43 anni e su Instagram rivela: «Ho convissuto con 77 fibromi uterini. Non è una storia rara. È solo una storia raramente raccontata»

