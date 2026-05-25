Con Jovanotti Castrocaro è proprio l' ombelico del mondo

Un lettore ha riferito che il cantante stava soggiornando al Grand Hotel di Castrocaro per le prove del suo tour. La presenza del musicista nel centro della località è stata notata nei giorni precedenti all'inizio delle esibizioni.

Scrive il lettore: "Erano giorni che il Jova soggiornava al Grand Hotel di Castrocaro per fare le prove prima dell'inizio del suo tour. Ieri però avvisava che sarebbe partito oggi, così io ed alcuni fans ci siamo diretti al Long Life e abbiamo aspettato che uscisse. Si fanno le 11.30 e vediamo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Jovanotti - L Ombelico del Mondo (Raf Marchesini Remix)

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