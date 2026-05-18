A Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, si è svolto un incontro tra un noto cantante e uno dei suoi più anziani sostenitori. L'evento si è svolto il 18 maggio 2026 e ha attirato l’attenzione di alcuni presenti. La giornata ha visto il cantante visitare il luogo che considera un suo rifugio, incontrando un fan che lo segue da molti anni. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato reso noto ufficialmente.

Castrocaro Terme (Forlì), 18 maggio 2026 - Castrocaro può considerarsi il suo ‘ buen retiro ’: il luogo dove soggiornare e sottoporsi alle terapie per riprendersi da un infortunio, per rilassarsi tra un allenamento in bici e l’altro e, dallo scorso anno, per preparare i Jovatour assieme a tutta la sua grande squadra. Domenica sera Jovanotti è giunto al Grand Hotel Longlife Formula in vista della ‘ripartenza’ stagionale. “Ora cominciamo!!!! - ha scritto il cantante di Cortona sulla sua pagina Instagram -. Siamo in ritiro a Castrocaro nel leggendario Padiglione delle Feste a provare con la band al completo”. Jovanotti prova al Padiglione delle Feste di Castrocaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti a Castrocaro e l’incontro con uno storico fan, cosa sta succedendo

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